В убийстве 45-летнего мужчины в Поти подозревается его подруга

04.07.2017 20:25 В Поти, на аллее 9 апреля, убит 45-летний мужчина. Ему нанесены ранения в область груди. Он скончался до доставки его в больницу.



Причины убийства соседям неизвестны. По их словам, в преступлении подозревается подруга убитого. Как говорят местные жители, из их дома часто доносился шум.



«Они часто пили и ругались. Ранения нанесены ножом. Причины нам неизвестны», - заявила соседка убитого Манана Гоголаури.



По информации МВД, подозреваемая задержана и дело возбуждено по статье 108 УК Грузии (умышленное убийство). Следствием установлено, что обвиняемая в собственном доме в Поти на почве словесной перепалки ранила ножом в область груди своего друга – З.Ш. 1967 года рождения, в результате чего он скончался прежде, чем был доставлен в больницу. Правоохранители задержали В.Р. на месте происшествия. Полиция изъяла орудие преступления – нож в качестве вещественного доказательства.

















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