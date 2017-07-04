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С изъятого из дома протоиерея Мамаладзе оружия стерты все следы - адвокат


04.07.2017   20:28
Изъятое из дома Георгия Мамаладзе оружие обработали на экспертизе так, что на нем стерлись все следы, - об этом заявил журналистам адвокат протоиерея Паата Мехришвили.

Как он отметил, оружию была проведена экспертиза двух видов.

«Один эксперт провел баллистическую экспертизу, которая установила, что оружие было в боевом положении. Тут же была проведена и вторая экспертиза для поиска номера на оружии. В этом случае эксперт обработал оружие специальным раствором и специальными тампонами. Из-за этого все следы, существующие на оружии, стерлись, в том числе генетические следы. Если и был на оружии какой-нибудь след ДНК, то после этого обнаружить его просто невозможно. Соответственно, касание Ираклия Мамаладзе к этому оружию не могло быть обнаружено, так же как и невозможно стало установление того лица, или лиц, которые могли быть связаны с этим оружием», - заявил Паата Мехришвили.






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