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Туристам в Грузии предложили пасти скот


04.07.2017   20:31
Власти грузинского региона Аджария предложили всем желающим попробовать пасти домашний скот. Об этом во вторник, 4 июля, пишет интернет-журнал 34travel.

В администрации надеются, что такая идея привлечет туристов. Кроме того, подобная инициатива должна облегчить труд пастухам, полагают чиновники.

Аджарские власти выделили на проект, который пока запущен в пилотном режиме, 35 тысяч лари, или около 15 тысяч долларов. Для перевозки путешественников и опытных пастухов к пастбищам предоставят микроавтобусы. Предполагается, что отдыхающие в течение нескольких недель будут жить поблизости в палатках или деревянных домиках.

Сообщается, что проект вызвал огромный интерес среди туристов. В связи с этим аджарская администрация даже задумалась о выделении большего количества машин для транспортировки добровольцев, нежели предполагалось ранее.






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