Граждан Грузии не пропускают через греко-турецкую границу - туроператоры

04.07.2017 20:54 Многих граждан Грузии, которые едут из Турции в Грецию на автобусах, не впускают в страну, и отправляют обратно прямо с границы – заявляют туроператоры, работающие на этом направлении.



«В первое время после вступления в силу безвизового режима между Грузией и ЕС все было нормально, но в последнее время все стало намного сложнее. К примеру, из 50 человек в среднем через границу не пропускают 10. Не исключено, что в дальнейшем все будет еще хуже, после того, как выяснится, сколько граждан Грузии попали в Европу без виз, и сколько вернулись обратно» - заявляют туроператоры.



Консул Грузии в Турции Ираклий Асашвили заявил, что ни в консульство, ни в посольство с жалобами такого рода никто еще не обращался, соответственно, нет конкретной информации о том, сколько граждан Грузии не смогли пересечь границу, и насколько верны данные туроператоров.



«У нас есть информация о двух таких случаях, и то, потому, что двух граждан Грузии не впустили в Грецию, и один из них пропал, сейчас его ищут. Он отказался вернуться на том автобусе в Грузию, и заявил, что еще раз попытается попасть в Грецию. Что касается общей статистики ситуации на границе, то к нам пока никто не обращался, соответственно, мы не можем сказать ничего определенного» - заявил консул.

















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