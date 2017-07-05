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В Турции убит грузинский эмигрант
05.07.2017 13:22
Руководитель организации "Надежда эмигрантов" Шота Сихрулидзе распространил информацию о грузинском эмигранте, убитом в Турции.
"В Турции убили еще одного грузина, ему нанесли множественные ранения в голову"- пишет Сихарулидзе.
В МИД Грузии подтвердили данную информацию и отметили, что сегодня тело убитого будет доставлено в Грузию.
По информации внешнеполитического ведомства, подозреваемый в убийстве задержан и ведется расследование.
"29 июня из отдела полиции Стамбула в генеральное консульство поступило письменное уведомление в связи с фактом ранения холодным оружием гражданина Грузии Гиви Мачаидзе 28 июня на почве взаимной перепалки. Раненный гражданин скончался прежде, чем был доставлен в больницу. Подозреваемый в убийстве задержан, перевезен в учреждение исполнения наказания, в связи с делом ведется следствие. Сегодня по ходатайству генерального консульства и поддержке мэрии Стамбула труп покойного доставят в Грузию"- заявили в ведомстве.
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