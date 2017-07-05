Более 40% россиян оправдали сталинские репрессии

05.07.2017 17:09



Однако когда людей спрашивали о судебных решениях по делам репрессированных, лишь 16% заявили, что считают их справедливыми, тогда как 68% придерживаются противоположного мнения.



37% опрошенных считают, что жертвами репрессий становились несогласные с политикой властей. Версии, что при Сталине в основном репрессировали предателей и заговорщиков, придерживаются 24%. Каждый десятый полагает, что репрессиям во времена Сталина чаще подвергались представители отдельных этнических групп.



90% опрошенных заявили, что знакомы с понятием «сталинские репрессии». При этом 72% утверждают, что необходимо как можно больше рассказывать о жертвах карательной машины, чтобы это никогда не повторилось, а 22% предлагают обсуждать тему по минимуму, чтобы «это не сказывалось негативно на имидже страны».



Опрос был проведен в рамках сотрудничества ВЦИОМа, Музея истории ГУЛАГа и Фонда памяти.



Как отметил, комментируя результаты опроса, генеральный директор ВЦИОМа Валерий Федоров, обществу пока не удается расставить все точки над i, а потому оно обречено возвращаться к острым политическим и моральным вопросам, которые ставит история сталинского правления.



Как свидетельствуют результаты социологических исследований, отношение к Сталину в российском обществе менялось последние 17 лет. Если в начале 2000-х в опросах Левада-центра преобладала негативная оценка его деятельности, то в октябре 2008 года число почитателей Сталина впервые превысило количество ненавистников. По данным же опроса, проведенного в феврале 2017 года, хорошо к Сталину относились рекордные 46% опрошенных.



Источник: "РБК" Опрос общественного мнения, который провел ВЦИОМ (результаты есть в распоряжении РБК), показал: 43% россиян считают, что без сталинских репрессий нельзя было сохранить порядок в стране. Одновременно 49% уверены, что репрессии ничем нельзя оправдать.Однако когда людей спрашивали о судебных решениях по делам репрессированных, лишь 16% заявили, что считают их справедливыми, тогда как 68% придерживаются противоположного мнения.37% опрошенных считают, что жертвами репрессий становились несогласные с политикой властей. Версии, что при Сталине в основном репрессировали предателей и заговорщиков, придерживаются 24%. Каждый десятый полагает, что репрессиям во времена Сталина чаще подвергались представители отдельных этнических групп.90% опрошенных заявили, что знакомы с понятием «сталинские репрессии». При этом 72% утверждают, что необходимо как можно больше рассказывать о жертвах карательной машины, чтобы это никогда не повторилось, а 22% предлагают обсуждать тему по минимуму, чтобы «это не сказывалось негативно на имидже страны».Опрос был проведен в рамках сотрудничества ВЦИОМа, Музея истории ГУЛАГа и Фонда памяти.Как отметил, комментируя результаты опроса, генеральный директор ВЦИОМа Валерий Федоров, обществу пока не удается расставить все точки над i, а потому оно обречено возвращаться к острым политическим и моральным вопросам, которые ставит история сталинского правления.Как свидетельствуют результаты социологических исследований, отношение к Сталину в российском обществе менялось последние 17 лет. Если в начале 2000-х в опросах Левада-центра преобладала негативная оценка его деятельности, то в октябре 2008 года число почитателей Сталина впервые превысило количество ненавистников. По данным же опроса, проведенного в феврале 2017 года, хорошо к Сталину относились рекордные 46% опрошенных.











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