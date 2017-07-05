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В Грузии гражданина Узбекистана заочно приговорили к тюрьме за трефикинг


05.07.2017   20:23
Суд города Батуми признал виновным гражданина Узбекистана в торговле людьми и приговорил его к 13 годам лишения свободы заочно. Об этом говорится в сообщении на сайте главной прокуратуры Грузии.
Из материалов дела следует, что гражданин Узбекистана пригласил в Грузию двух соотечественниц, обещав устроить их на работу. У прибывших женщин он отнял паспорта и вовлек в проституцию, угрожая физической расправой, насилием и шантажом.

Против гражданина Узбекистана возбудили уголовное дело по статье «торговля людьми (трефикинг) с вывозом потерпевшего за границу», что карается лишением свободы сроком от 12 до 15 лет.
На данный момент осужденный гражданин Узбекистана скрывается от следствия и объявлен в розыск.

На прошлой неделе Государственный департамент США опубликовал отчет за 2017 год, в котором отмечается, что правительство Грузии полностью удовлетворяет минимальным стандартам борьбы с трефикингом. Таким образом, Госдеп США, как и в 2016 году, определил Грузию в т.н. зеленую ячейку, в перечень тех стран, где успешно борются с торговлей людьми.

В отчете нашлось место и для критики Грузии. Госдеп отмечает, что власти Грузии не повышают усилия в направлении борьбы с трефикингом и выявляют малое количество жертв.

Согласно отчету, в Грузии, в частности, в Аджарии, проституцией занимаются женщины из Азербайджана и Центральной Азии. Это происходит в саунах, стриптиз-клубах, казино и гостиницах курортного региона.

"Новости-Грузия"





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