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Сотрудник Службы по делам ветеранов обвиняется в получении взятки


05.07.2017   21:03
По заявлению Службы государственной безопасности, сотрудники Антикоррупционного агентства задержали сотрудника Государственной службы по делам ветеранов Тамаза Иналишвили по обвинению в помощи получения взятки.

Тамаз Иналишвили обвиняется в том, что обещал гражданину Грузии отсрочить на три года призыв на обязательную военную службу с помощью своего знакомого в представительстве правительства А/Р Абхазии, взамен чего потребовал заплатить за это 1000 долларов США.

"В конце июня текущего года Тамаз Иналишвили взял у данного гражданина затребованную сумму в размере 1000 долларов США, и пояснил, что в кратчайший срок передаст ему свидетельство военного учета, в котором будут соответствующие данные об отсрочке обязательной службы.

5 июля 2017 года Тамаз Иналишвили передал гражданину фальшивое свидетельство военного учета призывника об отсрочке обязательной военной службы"- говорится в заявлении СГБ.

Ведется следствие по факту оказания помощи в получении взятки по признакам преступления, предусмотренного по части 1 статьи 25-338 УК Грузии, что предусматривает в виде наказания пресечение свободы сроком от 6 до 9 лет.







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