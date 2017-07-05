Потерявшийся в Турции гражданин Грузии вернулся на Родину

05.07.2017 21:58 19-летний гражданин Грузии, который направлялся к матери в Грецию и которому не разрешили пересечь границу, вернулся в Грузию.



Информацию распространяет Общественный вещатель Грузии со ссылкой на МИД Грузии.



По данным внешнеполитического ведомства, к поискам потерявшегося молодого человека были подключены консульства Грузии в Фессалионика и Стамбуле.



Ведомства ничего не говорит о том, где пребывал молодой человек в течение пяти дней.















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