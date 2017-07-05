Гражданин Грузии задержан в Турции по обвинению в убийстве другого гражданина Грузии

05.07.2017 22:03 По обвинению в убийстве гражданин Грузии Гиви Мачаидзе в Турции задержан другой гражданин Грузии. Об этом сообщает телекомпания "Имеди" со ссылкой на МИД.



На данном этапе неизвестен мотив убийства. Предполагается, что оно было совершено на почве словесной перепалки, возникшей между мужчинами. По имеющейся информации, до исчезновения Мачаидзе видели с гражданином Грузии и именно вместе с ним направился на работу за зарплатой.



Гиви Мачаидзе работал в фабрике по производству джинсов и получал зарплату в размере 900 лир.















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