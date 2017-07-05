Сборная Грузии (U-19) победила во втором матче чемпионата Европы

05.07.2017 22:16 Сборная Грузии переиграла ровесников из Швеции на юношеском Чемпионате Европы.



Грузинская команда отлично провела первый тайм, сделав хороший задел усилиями двух Георгиев – Кохреидзе и Чакветадзе. В самом начале второго тайма шведы отыграли один гол – отличился Дьёкереш.



Грузия – Швеция 2:1 (2:0)

Голы: Кохреидзе, 3 (1:0); Чакветадзе, 31 (2:0); Дьёкереш, 47 (2:1).















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