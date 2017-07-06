В Грузии проживают 724,1 ребенка и 660,9 пенсионеров

06.07.2017 12:49 По данным Национальной службы статистики Грузии за 2017 год, в Грузии в целом проживает 3 718 200 человек, в том числе 1 936 700 женщин и 1 781 500 мужчин.



Несмотря на то, что в сумме количество женщин в Грузии больше количества мужчин на 155 200, количество девушек и женщин в возрасте до 30 лет резко отстает от количества мальчиков и мужчин того же возраста.



По данным Национального агентства статистики за 2002 год, население Грузии составляло 4 371 535 человек, что означает, что за последние тринадцать лет население Грузии сократилось на 653 335 человек. Несмотря на это специалисты заявляют, что рождаемость в Грузии возросла, но уровень миграции по-прежнему высокий.



По данным Грузстат за 2017 год, в Грузии проживает 724 100 человек в возрасте до 15 лет, 2 118 700 человек трудоспособного возраста, и 660 900 пенсионеров.



















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