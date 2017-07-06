Процесс эмиграции из Грузии не сокращается - «Резонанси»

06.07.2017 12:56 В последние годы из Грузии массово уезжает потенциальная рабочая сила, поэтому численность населения ежегодно сокращается, несмотря на то, что уровень рождаемости в стране не является критически низким – пишет газета «Резонанси».



По данным службы статистики, по состоянию на 1 января 2015 года население Грузии составляло 3, 713 млн. человек, 2016 года – 3, 270 млн., к 1 января 2017 года - уже 3, 718 млн.



При том, что рождаемость за это время выросла – за прошедшие три года положительное сальдо – соотношение рожденных и умерших – составило 17 000 человек. Вроде бы рост населения должен быть ощутимым, однако на деле оно сокращается, и происходит это по единственной причине – люди работоспособного возраста продолжают покидать страну.



По мнению демографа Автандила Силагадзе, причиной миграции является тяжелое экономическое положение и высокий уровень безработицы, поэтому для преодоления этой тенденции есть только одна возможность - увеличение числа рабочих мест.



В целом активность миграции характеризует процесс глобализации, но в Европе она связана с другими факторами – из стран Восточной Европы в Западную уезжают не потому, что нет работы на месте, а потому, что в Западной Европе зарплаты ощутимо выше. У нас совсем другая ситуация – люди бегут на Запад не потому, что зарплаты низкие, а потому, что рабочих мест нет вообще. Люди годами не могут найти работу и поэтому начинают думать об эмиграции» - заявил эксперт.



По его словам, иногда случаются исключения, когда за рубеж едут не ради куска хлеба, а для продолжения серьезной карьеры – преимущественно высококвалифицированные специалисты, но они не делают погоды – в основном за рубеж едут просто для того, чтоб найти хоть какую-то работу.



По его словам, одним из выходов в сложившейся ситуации является использование местных ресурсов для создания рабочих мест.



«Для создания рабочих мест нужны инвестиции, но при этом совсем необязательно делать акцент исключительно на иностранном капитале, как это происходит в последнее время. Грузия не использует даже тот внутренний ресурс, который имеется. Например, у нас массовый импорт сельскохозяйственной продукции, соответственно, в аграрном секторе есть очень большой потенциал для создания рабочих мест. Понятно, что у Грузии не нефти и газа, которые всегда придется импортировать, но при этом нет никаких причин, которые делали бы невозможным импортозамещение в сфере продовольствия. Нам не пришлось бы импортировать турецкие сельскохозяйственные продукты, если б был освоен потенциал сельского хозяйства, как минимум» - заявил Автандил Силагадзе.



По его словам, нет никакого другого варианта приостановить поток эмиграции, кроме создания рабочих мест, тем более сейчас, когда между Грузией и ЕС вступил в силу безвизовый режим.















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