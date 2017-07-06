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Погибшим на Тбилисском море оказался гражданин России


06.07.2017   16:24
Гражданин России, уроженец чеченского Гудермеса, 55-летний Абдулла Вагапов погиб в результате ДТП у т.н. Тбилисского моря , сообщает телекомпания Rustavi2.

Дорожно-транспортное происшествие произошло минувшей ночью. Водитель такси, в котором находились трое пассажиров, в том числе двое граждан России, не справился с управлением. Машина упала в водохранилище. Спасателям удалось поднять машину на поверхность к утру четверга. Водитель такси погиб.

"Абдулла — мой родственник. Пришла полиция и сказала, что он скончался. Всего было двое чеченцев", — сказал родственник погибшего Хасан Сулейманов.

Двух спасшихся пассажиров такси, в том числе гражданина России, той же ночью госпитализировали, но вскоре выписали. В настоящее время их здоровью ничего не угрожает.

Уголовное дело возбуждено по статье "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, повлекшее причинение смерти двух или более человек", что карается лишением свободы сроком от 6 до 10 лет.







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