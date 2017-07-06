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В Турции задержали директора стамбульского бюро Amnesty International
06.07.2017 18:22
Правоохранители Турции задержали 8 правозащитников - сообщает World.news
По информации медиа-средства, одним из задержанных является директор стамбульского бюро Amnesty International, Идил Эсер. В то же время, кроме Эсера задержаны один германский и один шведский тренеры.
По сообщению World.news, причина задержания до настоящего времени неизвестна.
По словам генерального секретаря Amnesty International, Салила Шетти, полиция Турции провела рейд без всякой причины. По его же словам, этот факт указывает на то, как турецкая полиция превышает полномочия, и в каком трудном положении находятся правозащитники в Турции.
Организация уже распространила соответствующее заявление, и требует освобождения всех задержанных.
Напомним, что в конце июня полиция Турции задержала руководителя измирского бюро Amnesty International, Тенера Килича. Ему предъявили обвинение в членстве организации турецкого оппозиционера и проповедника Фетхуллаха Гюлена, проживающего в Соединенных Штатах Америки.
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