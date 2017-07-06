Тело убитого в Стамбуле гражданина Грузии доставили на родину

06.07.2017 18:27 Тело 39-летнего гражданина Грузии Гиви Мачаидзе, убитого в Стамбуле на прошлой неделе, сегодня доставили на родину. Об этом сообщает Общественное телевидение Грузии.



По данным семьи, Мачаидзе убили ударом ножа в голову 28 июня, однако известно об этом стало только накануне. Причиной убийства называется ссора. Обвиняемый, который также является гражданином Грузии, был задержан стамбульской полицией.



К этому времени тело убитого доставлено в прозектуру в городе Кутаиси. Члены семьи Мачаидзе, которые с утра ожидали прибытия транспорта с телом у ТПП «Сарпи» (грузино-турецкая граница), уехали, не сделав комментариев для прессы.



По данным грузинских СМИ, Мачаидзе был уроженцем села Мухиани Цхалтубского района в регионе Имерети, проживал в Стамбуле последние девять лет. Он работал на одной из фабрик по пошиву джинсов.



В день убийства Мачаидзе отправился на фабрику для получения зарплаты в размере 900 лир (более 252 долларов), после чего, по словам членов семьи, его избили и убили, сообщает телекомпания «Рустави-2». Мачаидзе скончался еще до того, как его доставили в больницу.















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