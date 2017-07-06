Частные телекомпании призывают парламент отказаться от внесения поправок в «Закон о вещании»

06.07.2017 20:34



Частные телевещания требуют, чтобы парламент отказался от внесения в "Закон о вещании" тех изменений, которые касаются узаконивания спонсорства и рекламы в "Общественном вещателе".



"Мы хотим выразить нашу позицию в связи с запланированными поправками:



1. Проект инициирован непрозрачно. В рабочей группе его рассмотрение проходило без участия заинтересованных сторон и профессионалов этой сферы. Практически не представлено квалифицированное экспертное заключение. В пояснительном письме проекта даже минимально не обоснована необходимость данного изменения, и не представлены пусть даже поверхностные расчеты, что вызовет это изменение для "Общественного вещателя", частных вещателей, и в целом для рекламного рынка.



2. Годовое финансирование "Общественного вещателя", гарантированное бюджетом, постоянно больше 50% всего объема телерекламного рынка. В условиях ограниченного рекламного рынка поправка негативно повлияет на устойчивость частных вещателей. Кроме того сравнение суммарных годовых доходов всех грузинских телевидений и годового бюджета "Общественного вещателя" подтверждает, что главной проблемой "Общественного вещателя" не является недостаток бюджета, и причины проблем следует искать в другом месте.



3. Следует учитывать и то обстоятельство, что такие ограничения заработали для "Общественного вещателя" с 2015 года. Тогда парламент поддержал поправки по мотиву свободы от ограниченного рекламного рынка для коммерческих вещателей и коммерческого влияния "Общественного вещателя". Разумеется, эти обстоятельства до сих пор актуальные.



4. "Общественный вещатель" владеет ни одним каналом, и его технический ресурс дает возможность увеличить количество каналов, менеджмент говорит о создании нового спортивного канала, а каждый новый канал является дополнительным рекламным временем для "Общественного вещателя".



5. Практика, существующая до 2015 года, явствует, что доход, полученный "Общественным вещателем" из рекламы и от спонсоров был меньше, чем после задействования ограничений, что лишает основания обоснование поправки, и подтверждает ее проблемный характер.



6. Гарантированные доходы из бюджета дают "Общественному вещателю" возможность стать недобросовестным игроком на рекламном рынке по демпинговым ценам и принципом непонятного ценообразования, чем навредит рекламному рынку, и нанесет особый вред региональным и малобюджетным вещателям, а в самом "Общественном вещателе" создаются риски коррупции.



7. Спонсорство создает опасность большего влияния на содержание передачи, и противоречит главной идее "Общественного вещателя"- быть свободным не только от политического, но и коммерческого влияния. Ту же опасность содержит коммерческая реклама. Напомним, что в проекте Конституции, уже принятой двумя слушаниями, есть запись о независимости "Общественного вещателя" от коммерческого влияния.



8. В 2015 году во время ужесточения рекламных регуляций для частных телекомпаний одним из главных аргументов инициаторов были права потребителей и дискомфорт, созданный зрителям от размещения рекламы. Это на фоне того, когда для частных вещателей реклама и спонсоры являются единственным источником дохода, они не финансируются ни из государственного бюджета, ни из кармана зрителя. Непонятно, какой аргумент у инициаторов проекта в случае "Общественного вещателя", которого зритель финансирует из собственного кармана - почему должны создавать зрителю дискомфорт реклама и спонсорские заставки на канале, которому и без того платит достаточно денег.



9. Закон "О вещании" не является документом исполнения необоснованных желаний менеджмента какой-либо одной организации, так же как "Общественный вещатель" не является собственностью нескольких персон, и автоматическое принятие без критического анализа, включенности сторон, и широкого обсуждения закона, инициированного менеджментом "Общественного вещателя", поставит под вопросом добросовестность и квалификацию законодательного органа.



Исходя из вышеизложенного, мы требуем, чтобы парламент отказался от внесения в закон "О вещании" изменений, касающихся узаконивания спонсорства и рекламы в "Общественном вещателе". Процесс рассмотрения проекта провести прозрачно, с участием всех заинтересованных сторон, и обеспечением широкого общественного обсуждения"- говорится в заявлении.



Обращение подписывают телекомпании: "Рустави 2", "Комеди канал", "Марао", "TV Пирвели", "TV Палитраньюс", "





Частные телевещания обращаются к парламенту Грузии. В совместном обращении говорится, что в юридическом комитете парламента Грузии инициирован проект "О поправках к закону о вещании", по которому для "Общественного вещателя" полностью снимается ограничение на спонсорство, и в этой части его регуляция становится равной регуляции коммерческих каналов. А в части коммерческой рекламы у вещателя не только возрастают существующие до того лимиты, но и появляются новые возможности, и дополнительное время для размещения коммерческой рекламы.Частные телевещания требуют, чтобы парламент отказался от внесения в "Закон о вещании" тех изменений, которые касаются узаконивания спонсорства и рекламы в "Общественном вещателе"."Мы хотим выразить нашу позицию в связи с запланированными поправками:1. Проект инициирован непрозрачно. В рабочей группе его рассмотрение проходило без участия заинтересованных сторон и профессионалов этой сферы. Практически не представлено квалифицированное экспертное заключение. В пояснительном письме проекта даже минимально не обоснована необходимость данного изменения, и не представлены пусть даже поверхностные расчеты, что вызовет это изменение для "Общественного вещателя", частных вещателей, и в целом для рекламного рынка.2. Годовое финансирование "Общественного вещателя", гарантированное бюджетом, постоянно больше 50% всего объема телерекламного рынка. В условиях ограниченного рекламного рынка поправка негативно повлияет на устойчивость частных вещателей. Кроме того сравнение суммарных годовых доходов всех грузинских телевидений и годового бюджета "Общественного вещателя" подтверждает, что главной проблемой "Общественного вещателя" не является недостаток бюджета, и причины проблем следует искать в другом месте.3. Следует учитывать и то обстоятельство, что такие ограничения заработали для "Общественного вещателя" с 2015 года. Тогда парламент поддержал поправки по мотиву свободы от ограниченного рекламного рынка для коммерческих вещателей и коммерческого влияния "Общественного вещателя". Разумеется, эти обстоятельства до сих пор актуальные.4. "Общественный вещатель" владеет ни одним каналом, и его технический ресурс дает возможность увеличить количество каналов, менеджмент говорит о создании нового спортивного канала, а каждый новый канал является дополнительным рекламным временем для "Общественного вещателя".5. Практика, существующая до 2015 года, явствует, что доход, полученный "Общественным вещателем" из рекламы и от спонсоров был меньше, чем после задействования ограничений, что лишает основания обоснование поправки, и подтверждает ее проблемный характер.6. Гарантированные доходы из бюджета дают "Общественному вещателю" возможность стать недобросовестным игроком на рекламном рынке по демпинговым ценам и принципом непонятного ценообразования, чем навредит рекламному рынку, и нанесет особый вред региональным и малобюджетным вещателям, а в самом "Общественном вещателе" создаются риски коррупции.7. Спонсорство создает опасность большего влияния на содержание передачи, и противоречит главной идее "Общественного вещателя"- быть свободным не только от политического, но и коммерческого влияния. Ту же опасность содержит коммерческая реклама. Напомним, что в проекте Конституции, уже принятой двумя слушаниями, есть запись о независимости "Общественного вещателя" от коммерческого влияния.8. В 2015 году во время ужесточения рекламных регуляций для частных телекомпаний одним из главных аргументов инициаторов были права потребителей и дискомфорт, созданный зрителям от размещения рекламы. Это на фоне того, когда для частных вещателей реклама и спонсоры являются единственным источником дохода, они не финансируются ни из государственного бюджета, ни из кармана зрителя. Непонятно, какой аргумент у инициаторов проекта в случае "Общественного вещателя", которого зритель финансирует из собственного кармана - почему должны создавать зрителю дискомфорт реклама и спонсорские заставки на канале, которому и без того платит достаточно денег.9. Закон "О вещании" не является документом исполнения необоснованных желаний менеджмента какой-либо одной организации, так же как "Общественный вещатель" не является собственностью нескольких персон, и автоматическое принятие без критического анализа, включенности сторон, и широкого обсуждения закона, инициированного менеджментом "Общественного вещателя", поставит под вопросом добросовестность и квалификацию законодательного органа.Исходя из вышеизложенного, мы требуем, чтобы парламент отказался от внесения в закон "О вещании" изменений, касающихся узаконивания спонсорства и рекламы в "Общественном вещателе". Процесс рассмотрения проекта провести прозрачно, с участием всех заинтересованных сторон, и обеспечением широкого общественного обсуждения"- говорится в заявлении.Обращение подписывают телекомпании: "Рустави 2", "Комеди канал", "Марао", "TV Пирвели", "TV Палитраньюс", " Кавкасиа ", "Старвизия", "Медиа-союз Объектив", "Гурия TV", "Одиши TV", "Мецхре талга", "Колхети 89", "Джиха", "Риони TV", " TV Зари", "Имервизия", "Арго TV", "Диа", "Мецхре архи", "Боржоми TV", ”ATV12”, "Парвана", "Квемо Картли TV", "Марнеули TV", "Болнели TV", "TV танамгзаври Гурджаани", "TV Эгриси" и "TV 25".











• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

