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Все три грузинских клуба выбыли из розыгрыша Лиги Европы


07.07.2017   11:02
Сезон Лиги Европы 2017/18 завершился для всех трех грузинских клубов уже на первом квалификационном этапе.

7 июля состоялись ответные матчи. Кутаисское «Торпедо» по итогам двух встреч уступила словацкому «Тренчину» со счетом 1:8. Вчерашний ответный матч в Кутаиси завершился со счетом 0:3 в пользу гостей.
С еврокубками попрощалась и сачхерская «Чихура», которая сыграла вничью 1:1 на выезде с австрийским «Альтахом», но уступила по сумме двух встреч 1:2.

По итогам двух матчей разгромное поражение потерпело и батумское «Динамо», соперником которого была польская «Ягеллония». Домашний матч батумцы проиграли со счетом 0:1, а выездной - со счетом 0:4.






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