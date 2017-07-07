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Все три грузинских клуба выбыли из розыгрыша Лиги Европы
07.07.2017 11:02
Сезон Лиги Европы 2017/18 завершился для всех трех грузинских клубов уже на первом квалификационном этапе.
7 июля состоялись ответные матчи. Кутаисское «Торпедо» по итогам двух встреч уступила словацкому «Тренчину» со счетом 1:8. Вчерашний ответный матч в Кутаиси завершился со счетом 0:3 в пользу гостей.
С еврокубками попрощалась и сачхерская «Чихура», которая сыграла вничью 1:1 на выезде с австрийским «Альтахом», но уступила по сумме двух встреч 1:2.
По итогам двух матчей разгромное поражение потерпело и батумское «Динамо», соперником которого была польская «Ягеллония». Домашний матч батумцы проиграли со счетом 0:1, а выездной - со счетом 0:4.
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