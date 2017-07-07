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Президент помиловал осужденную трехкратную чемпионку по кикбоксингу


07.07.2017   11:11
Президент Грузии помиловал обвиняемую в похищении человека, вымогательстве денег и хулиганстве Тею Сирадзе. Мать четверых детей была приговорена к 28 годам лишения свободы.

Тея Сирадзе уже покинула учреждение по исполнению наказаний.

Трехкратный чемпион Грузии по кикбоксингу Тея Сирадзе не согласна с квалификацией обвинения и заявляет, что защищалась от 5 индийцев, из-за чего физически расправилась с ними.

На основании закона об амнистии ей был сокращен срок лишения свободы до 13 лет. Вчера президент ее помиловал после 8-летнего заключения.






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