Президент помиловал осужденную трехкратную чемпионку по кикбоксингу

07.07.2017 11:11 Президент Грузии помиловал обвиняемую в похищении человека, вымогательстве денег и хулиганстве Тею Сирадзе. Мать четверых детей была приговорена к 28 годам лишения свободы.



Тея Сирадзе уже покинула учреждение по исполнению наказаний.



Трехкратный чемпион Грузии по кикбоксингу Тея Сирадзе не согласна с квалификацией обвинения и заявляет, что защищалась от 5 индийцев, из-за чего физически расправилась с ними.



На основании закона об амнистии ей был сокращен срок лишения свободы до 13 лет. Вчера президент ее помиловал после 8-летнего заключения.















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