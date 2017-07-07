Студенты проведут акцию у линии оккупации в селе Бершуети

07.07.2017 12:45 Студенты завтра проведут мирную акцию у линии оккупации в селе Бершуети. Группа молодежи выразит протест в связи с передвижением российскими военными оккупационной линии и, в случае соответствующего разрешения Горийского муниципалитета, установят у линии оккупации палатки.



«Завтрашнюю акцию проводят только лишь рядовые студенты. Было предложение от нескольких политических группировок, однако мы отказали. Мы не представляем ни одну из партий. Если будет разрешение, вечером собираемся установить палатки и разбить лагерь, а в воскресенье вернуться обратно», - сообщила агентству «IPN» одна из членов инициативной группы Анна Джапаридзе.



Напомним, что оккупанты установили новый баннер на линии оккупации у села Бершуети. В результате за оккупационной линией оказалось несколько гектаров земли.















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