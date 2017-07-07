Супруга Мухтарлы требует от властей расследовать предполагаемую незаконную слежку

07.07.2017 14:32



Мустафаеву насторожил эпизод в одном из тбилисских кафе, которое на прошлой неделе она посещала вместе с другом своего супруга – азербайджанским оппозиционным активистом Дашгином Агаларли.



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Произошедшее, по ее мнению, может быть связано с похищением Мухтарлы.



«Неделю назад я и друг Афгана Мухтарлы находились в одном из кафе на площаде Свободы. На несколько минут я оставила свое место, а, когда вернулась, увидела, что на моем стуле лежит сумка для компьютера. Неизвестный человек подошел и сказал, что эта сумка его, а после быстро покинул кафе. Это показалось нам подозрительным, и мы сообщили о случившемся в полицию. Я официально обратилась в полицию и прокуратуру с просьбой о расследовании данного случая. Тем не менее, я полагаю, что произошедшее связано с делом Афгана Мухтарлы и не будет расследовано надлежащим образом», — приводит слова Мустафаевой телеканал «Рустави 2».



Дашгин Агаларли, в свою очередь, не исключает, что в сумке, оставленной неизвестным, находилось подслушивающее устройство. По его мнению, таким образом силовые ведомства Азербайджана пытаются собрать данные, которые смогут использовать против Мухтарлы.



«Мы ждем быстрого расследования данного случая, но знаем, что, когда речь идет о каких-либо диких действиях азербайджанской стороны в Грузии, отношению к делу сильно отличается», — сказал Агаларли.

Источник: Новости-Грузия https://www.newsgeorgia.ge/supruga-afgana-muhtarly-trebuet-nachat-delo-o-predpolagaemoj-slezhke-za-nej/#t20c



Супруга оппозиционного азербайджанского журналиста Афгана Мухтарлы требует от грузинских властей расследовать предполагаемую незаконную слежку — по словам Лейлы Мустафаевой, она уже официально уведомила полицию и прокуратуру о случае, который стал почвой для соответствующих подозрений.Мустафаеву насторожил эпизод в одном из тбилисских кафе, которое на прошлой неделе она посещала вместе с другом своего супруга – азербайджанским оппозиционным активистом Дашгином Агаларли.Произошедшее, по ее мнению, может быть связано с похищением Мухтарлы.«Неделю назад я и друг Афгана Мухтарлы находились в одном из кафе на площаде Свободы. На несколько минут я оставила свое место, а, когда вернулась, увидела, что на моем стуле лежит сумка для компьютера. Неизвестный человек подошел и сказал, что эта сумка его, а после быстро покинул кафе. Это показалось нам подозрительным, и мы сообщили о случившемся в полицию. Я официально обратилась в полицию и прокуратуру с просьбой о расследовании данного случая. Тем не менее, я полагаю, что произошедшее связано с делом Афгана Мухтарлы и не будет расследовано надлежащим образом», — приводит слова Мустафаевой телеканал «Рустави 2».Дашгин Агаларли, в свою очередь, не исключает, что в сумке, оставленной неизвестным, находилось подслушивающее устройство. По его мнению, таким образом силовые ведомства Азербайджана пытаются собрать данные, которые смогут использовать против Мухтарлы.«Мы ждем быстрого расследования данного случая, но знаем, что, когда речь идет о каких-либо диких действиях азербайджанской стороны в Грузии, отношению к делу сильно отличается», — сказал Агаларли.Источник: Новости-Грузия https://www.newsgeorgia.ge/supruga-afgana-muhtarly-trebuet-nachat-delo-o-predpolagaemoj-slezhke-za-nej/#t20c











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