Суд оправдал обвиняемого в наркопреступлении друга дочери президента Грузии

07.07.2017 14:38 Тбилисский городской суд признал невиновным Михаила Татарашвили — друга дочери президента Грузии Анны Маргвелашвили, задержанного по обвинению в приобретении и хранении наркотиков, сообщает телекомпания «Рустави 2».



Татаришвили задержали в марте возле курортного поселка Сурами. При личном обыске полиция изъяла у него 18 таблеток наркотического вещества «суботекс». Тогда же суд отправил Татаришвили в заключение на время следствия, а позже выпустил под залог в размере 10 тысяч лари (порядка 4,2 тысяч долларов).



Согласно сегодняшнему решению суда, залог Татарашвили был аннулирован. Ему также вернуть 317 лари (более 132 долларов) и мобильный телефон, отобранный у него во время задержания.



Дочь президента не раз заявляла, что не доверяет следствию и считает, что ее другу наркотики подбросила полиция. В связи с этим она участвовала в акции протеста под названием «Нет подкидыванию», которая состоялась через несколько дней после задержания Татаришвили в Тбилиси у здания МВД Грузии.



Татаришвили — не единственный друг Анны Маргвелашвили, который находится под следствием в связи с наркотиками. В мае полиция задержала Торнике Качарава, при личном обыске которого обнаружили полусинтетический опиоид «бупренорфин». Качарава также помещен в заключении на время следствия.















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