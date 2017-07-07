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Минбеженцв отказало Мустаафе Эмре Чабуку в предоставлении статуса беженца
07.07.2017 16:35
Одному из учредителей школы Демиреля в Грузии Мустафе Эмре Чабуку и его семье отказано в предоставлении статуса беженца. Об этом сообщил адвокат Эмре Чабука, который в настоящее время находится в предэкстрадиционном заключении.
Защита Чабука ожидала положительного решения, так как считала, что представила достаточно доказательств о возможной угрозе в адрес подзащитного в случае экстрадиции. Защита намерена обжаловать решение комиссии.
Адвокат заявляет, что речь идет не только о политическом правосудии, но имеются доказательства, которые содержат угрозу физического уничтожения подзащитного.
К министерству по делам беженцев и расселения с просьбой о предоставлении Мустафе Эмре Чабуку статуса беженца его защита обратилась месяц назад. Пока неизвестно, будет ли выделена специальная охрана семье Чабука.
Напомним, что Мустафа Эмре Чабук был задержан в Тбилиси по требованию турецкой стороны 24 мая. Он обвиняется в связях с обвиняемым в Турции в военном перевороте Фетхуллахом Гюленом.
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