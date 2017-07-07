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Делегация Госагентства по вопросам религий Грузии посещает Израиль


07.07.2017   17:46
Продолжается визит в Израиль делегации государственного агентства по вопросам религий Грузии во главе с его председателем Зазой Вашакмадзе, сообщает Interpressnews.

Грузинская делегация в ходе визита провела встречи с руководителем бюро по делам евреев и религий мира министерства иностранных дел Израиля Акивой Тори, директором департамента по вопросам мировых религий названного бюро Шарон Регев и руководителем департамента религиозного туризма министерства туризма Израиля Элияху Лифшицем.

Состоялся детальный разговор о системе религиозного многообразия и взаимоотношений религий, существующих в Израиле, с государством.

Было отмечено, что Израиль является тем государством, которое выступает главным гарантом сохранения межконфессионального статус-кво.

З. Вашкамадзе ознакомил представителей министерства иностранных дел Израиля с ситуацией в Грузии относительно свободы вероисповедания и рассказал о ряде межрелигиозных проектов. Он заострил внимание на вопросах диаспоры. Особенно это касалось проживающей в Грузии еврейской диаспоры.

Выслушав сообщение представителей Союза евреев Грузии, израильские партнеры выразили желание приехать в Грузию для ознакомления с ее культурой и, в особенности, с еврейскими рукописями.

Израильская сторона выразила готовность углубить и расширить уже существующее сотрудничество между двумя странами в сфере религиозного туризма.

По окончании встречи гости из Грузии были приглашены на проводимую раз в два года встречу «Борьба с языком ненависти, экстремизмом и антисемитизмом».






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