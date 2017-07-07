Увеличилось число абитуриентов из Ахалкалакского района Грузии

07.07.2017 18:08 Число абитуриентов из Ахалкалакского района Грузии, желающих учиться в вузах страны, резко увеличилось. Как сообщает jnews.ge, в 2016 – 2017 учебном году 67 школ Ахалкалакского района, в котором компактно проживают армяне, окончили 827 выпускников, из коих 447 зарегистрировались в качестве абитуриентов для поступления в грузинские вузы. Причем они имеют возможность отмечать в своих заявках для поступления сразу несколько высших учебных заведений.



Число абитуриентов же для поступления в грузинские вузы из года в год растет. Если в прошлом году из Ахалкалакского района зарегистрировались всего 202 абитуриента для продолжения учебы в высших учебных заведениях Грузии, то в этом году – 447.



Абитуриенты-представители нацменьшинств сдают экзамены в рамках льготной программы 1+4, которая стартовала в 2010 –2011 учебном году. По этой программе поступающие, сдав лишь один экзамен на родном языке, поступают на интенсивный подготовительный курс грузинского языка того или иного вуза. После окончания годичного курса и при наличии 60 кредитов студенты продолжают свое обучение уже в бакалавриате.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

