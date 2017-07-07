Патриархия сделала заявление в связи с переносом линии оккупации в глубь Грузии

07.07.2017 20:13 Патриархия Грузии сделала специальное заявление в связи с установкой баннера с обозначением т.н. "границы" российскими оккупантами на цхинвальской линии российской оккупации.



В заявлении отмечается, что необходима активизация международных организаций и стран-друзей Грузии, чтобы приостановить процесс.



"Сообщение о переносе т.н. пограничной линии т.н. Южной Осетии возмутило население Грузии. К сожалению, мы уже не раз становились свидетелями подобных действий, поскольку любое силовое сопротивление с нашей стороны может стать причиной большой провокации, необходима активизация усилий международных организаций и стран-друзей Грузии, чтобы этот процесс был приостановлен. Просим Господа защитить нашу страну и восстановить ее границы", - говорится в сообщении.

















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