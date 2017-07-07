Помилованную чемпионку Грузии по кикбоксингу трудоустроят в парламенте

07.07.2017 21:37 Депутат от оппозиционной партии "Альянс патриотов Грузии", вице-спикер парламента Ирма Инашвили предложила помилованной трехкратной чемпионке Грузии по кикбоксингу Тее Сирадзе работу в законодательном органе страны.



Сирадзе отбывала срок за избиение пяти граждан Индии. Накануне она, как и 170 осужденных, получила помилование президента Грузии Георгия Маргвелашвили и вышла на свободу.



"Как обещала, предлагаю Тее Сирадзе работать в парламенте и стать моим помощником по вопросам защиты прав женщин-заключенных", — написала Инашвили на своей странице в соцсети Facebook.



По данным СМИ, Сирадзе уже согласилась на предложение Инашвили.



Тея Сирадзе по профессии педагог, у женщины четверо детей. В 2010 году была осуждена на 28 лет за мошенничество, вымогательство и незаконное лишение свободы. В результате амнистии в 2013 году срок ее заключения сократили до 13 лет.



"Спутник-Грузия"











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