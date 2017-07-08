Местонахождение пропавших в Хевсурети пяти туристов установлено

08.07.2017 13:25 Грузинские спасатели установили местонахождение пяти туристов, потерявшихся в высокогорном регионе Хевсурети после ухудшения погодных условий, сообщает телеканал «Рустави 2».



В ближайшее время все пятеро будут эвакуированы из зоны стихии.



Как выяснилось, путешественники находятся в окрестностях поселка-крепости Шатили. Проблемы у них возникли после того, как поднялся уровень воды в реке Аргун.



Туристы связались со спасательными службами вечером 6 июля. Более суток контакт с ними был потерян.



Кроме того, из-за непогоды ущелье Шатили было полностью отрезано от внешнего мира.



На участок автомобильной дороги Жинвали-Барисахо-Шатили накануне сошел оползень — до настоящего времени движение для всех видов транспорта там запрещено. Добраться до места на вертолете спасатели не могли из-за сильного тумана.



Сегодня погода в Хевсурети относительно улучшилась. На поврежденном участке автодороге идут работы по расчистке.















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