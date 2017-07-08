Агентство продовольствия обнаружило свинец в четырех образцах грузинских специй

08.07.2017 13:27 Высокое содержание свинца было выявлено в нескольких видах грузинских специй в результате проверок, проведенных Национальным агентством продовольствия Грузии.



Для лабораторных исследований образцы были взяты как с мелких, так и с крупных объектов реализации, в том числе с разных аграрных рынков страны.



Выяснилось, что опасные дозы свинца есть в красном перце, сухой аджике, а также в еще одном виде сухих специй (сунели), название которого в агентстве не уточняют.



«В текущем году специалисты агентства для изучения содержания свинца взяли образцы 75 различных наименований специй и приправ, которые были отправлены в аккредитованные лаборатории. Из взятых образцов уже проверены 25, где выявлено нарушение – установленный нормами предел содержания свинца – обнаружен в 4 образцах. Согласно действующему законодательству, содержание свинца в 1 килограмме специй не должно превышать 5 миллиграмм», — говорится в сообщении ведомства.

Так, специалисты выявили следующие нарушения:



Образец «красный перец» — 7,06 миллиграмм свинца на килограмм, «сухая аджика» — 6,38 мг/кг, еще один образец «сухая аджика» — 5,96 мг/кг, «сунели» — 5,60 мг/кг.



В сообщении отмечается, что в связи с выявленными нарушениями агентство предпримет установленные законом меры, которые предусматривают изъятия продукта с рынка реализации.



На прошлой неделе в СМИ появилась информация о том, что в 2015 году Департамент здравоохранения Нью-Йорка предупредил жителей штата о высоком содержании свинца в большинстве видов специй, производимых в Грузии. В интернет-издании On.ge была опубликована печатная версия этого предупреждения. В частности, в нем говорится, что привести к проблемам со здоровьем может потребление пищи с добавлением желтого шафрана, сванской соли, хмели-сунели, острого перца, молотого красного перца, имбиря, кориандра, тмина, уцхо-сунели, сухой аджики и специй для сациви.



В документе также отмечается, что свинец может вызывать повышение давления, заболевания почек, нервной и репродуктивной систем, в группе риска находятся беременные женщины и дети. В тексте обращения всем, кто употреблял в пищу продукты с использованием специй, изготовленных в Грузии, рекомендуется обратиться к врачу, чтобы проверить содержание тяжелых металлов в крови.



В Национальном агентстве продовольствия тогда заявили, что «эта информация не имеет ничего общего с сегодняшними реалиями» и призывали СМИ «воздержаться от распространения недостоверной информации».



"Новости-Грузия"











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