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Пятеро потерявшихся туристов вызволены из Шатильского ущелья
08.07.2017 21:20
Сотрудники Агентства по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии и пилоты пограничной полиции МВД Грузии спасли 5 иностранных туристов. Об этом сообщает Министерство внутренних дел Грузии.
По их же информации, в центр оперативного управления неотложной помощи «112» поступило сообщение о том, что в Мцхета-Мтианетском регионе, в Шатильском ущелье разлившаяся из-за сильных дождей река не позволила туристам продолжить путь и они нуждались в помощи. Из группы, состоявшей из 17-ти человек, не удавалось найти 5 туристов.
«Незамедлительно после получения сообщения, к месту происшествия направилась душетская группа пожарных-спасателей. Из-за сложных рельефных и климатических условий, передвижение транспортом было невозможно, и спасатели продолжили поиски пропавших пешим ходом. Как только погода улучшилась, к спасательным мероприятиям был подключен вертолет пограничной полиции МВД.
Спасатели сумели связаться с туристами и установили их точное местонахождение. В результате успешной совместной спасательной операции сотрудники МВД доставили всех пятерых иностранных туристов в безопасное место. В настоящее время они вместе с другими членами группы из 17-ти человек находятся в Тбилиси, и их жизням угрозы нет.
Спасатели душетского пожарно-спасательного отделения на территории Шатильского ущелья обнаружили еще 4-х туристов, которые сбились с дороги и не могли вернуться назад. В настоящее время они в безопасном месте.
Вертолеты пограничной полиции МВД сегодня осуществили несколько рейсов в отношении Шатили и оставшихся на месте 80 туристов перевезены в Барисахо», - говорится в заявлении.
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