Матч между сборными Грузии и Чехии был приостановлен из-за инцидента

08.07.2017 21:56 Матч между сборными Грузии и Чехии в рамках чемпионата Европы среди молодежи (U19) приостановлен.



Игра проходила в Тбилиси, на стадионе "Локомотив" им. М. Месхи при полном аншлаге - 30 тысяч зрителей наблюдали за поединком. На 71-й минуте, после пропущенного второго гола, небольшая группа болельщиков начала бросать с трибуны разные предметы. Один из брошенных предметов попал в голову главному арбитру, в связи с чем он приостановил игру и покинул поле.



Игра возобновилась через несколько минут и завершилась с победой сборной Чехии со счетом 2:0.

















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