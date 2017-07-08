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Матч между сборными Грузии и Чехии был приостановлен из-за инцидента


08.07.2017   21:56
Матч между сборными Грузии и Чехии в рамках чемпионата Европы среди молодежи (U19) приостановлен.

Игра проходила в Тбилиси, на стадионе "Локомотив" им. М. Месхи при полном аншлаге - 30 тысяч зрителей наблюдали за поединком. На 71-й минуте, после пропущенного второго гола, небольшая группа болельщиков начала бросать с трибуны разные предметы. Один из брошенных предметов попал в голову главному арбитру, в связи с чем он приостановил игру и покинул поле.

Игра возобновилась через несколько минут и завершилась с победой сборной Чехии со счетом 2:0.







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