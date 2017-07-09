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Под Телави обнаружили останки города, построенного в конце 9-го века


09.07.2017   13:03
Группа археологов обнаружила в Телави сеть тоннелей, которые использовались жителями кахетинского города еще на рубеже 9-10 веков.

Об открытии сообщил руководитель группы исследователей, профессор университета Ильи Ника Тушабришвили. Профессор считает, что найденные тоннели — это остатки древнего города Телави.

«C полной ответственностью могу заявить, что наша телавская археологическая экспедиция обнаружила остатки древнего города Телави, основанного в 9-10 веках», — написал Тушабрамишвили на своей странице в фейсбуке. Он отметил, что археологические раскопки велись при поддержке и по инициативе мэрии Телави, благодаря усилиями главного специалиста службы культуры и охраны памятников мэрии города Вахтанга Гагнидзе.

Исследования тоннелей и велись несколько месяцев. За это время в подземных ходах археологи обнаружили множество уникальных вещей – керамику, оружие, кувшины, останки печи «тонэ», чернильницы, использовавшиеся для письма перья и стержни из кости.


Тушабрамишвили говорит, что найденные предметы доказывают, что в 9-м веке Телави был развитым городом, где процветали разные ремесла и торговля. Кроме того, найденные чернильницы и перья указывают на распространение грамотности среди жителей раннесредневекового города.

«Думаю, что обнаружение старого города Телави и увеличение небольшого списка городов Грузии этой эпохи является важным фактом в изучении истории страны», — написал Тушабрамишвили. Он выразил уверенность, что археологическая находка привлечет в Телави еще больше туристов.

Все найденные предметы археологи передали в городской музей. Уже в августе ученые продолжат исследования тоннелей — подземные ходы будут изучать с помощью лазерного сканера.

Сеть тоннелей под Телави ученые начали исследовать в 2014 году, на что власти города выделили 6 тысяч лари (около 2,5 тысяч долларов) на первом этапе. Позже было выделено еще 10 тысяч лари (более 4,1 тысячи долларов).

Телави — историческая столица Кахетии и административный центр района.

В архивных документах город Телави уже во втором веке упоминается как населенное место. Здесь проходила большая караванная дорога, которая связывала страны Ближнего востока с Западом.

В IV-V веках в исторических источниках Телави представлен уже как густонаселенный город.

В X —XI веках Телави был резиденцией княжества Кахети-Эретии.

Во времена царя Давида Строителя (1089—1125 гг.) город теряет свою значимость, однако с XVII века Телави снова становится резиденцией царя Кахетии. Уже в 1762 в Телави перенесли резиденцию грузинских царей, которую назвали Батонис-цихе (крепость господина).

История города помнит многочисленные войны и набеги. После нападения шаха Аббаса I в 1616 году, город был практически полностью разрушен. Многие уникальные строения после этого так и не были восстановлены.

"Новости-Грузия"





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