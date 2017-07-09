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Заза Пачулия получит 3,5 млн долларов за еще один сезон с «Голден Стэйт Уорриорз»


09.07.2017   13:04
Капитан сборной Грузии по баскетболу Заза Пачулия продолжить играть в составе «Голден Стэйт Уорриорз», как минимум, еще один сезон — на днях клуб, ставший чемпионом Национальной Баскетбольной Ассоциации (НБА) США, заключил с Пачулия новый контракт, о чем грузинский баскетболист сообщил на своей официальной странице в фейсбуке.

Согласно информации на веб-сайте НБА, за еще один сезон с «воинами» капитан сборной Грузии получит 3,5 миллиона долларов. Сумма сделки с клубом «Голден Стэйт Уорриорз» в прошлом году составила 2,9 миллиона долларов.

Пачулия – первый в истории грузинский баскетболист, ставший победителем сильнейшей в мире баскетбольной лиги.

В пятом матче финальной серии плей-офф «Голден Стэйт» победил «Кливленд Кавальерз» 129:120, выиграл серию со счетом 4:1 и во второй раз за последние три года стал лучшей командой НБА.

33-летний Заза Пачулия перешел в «Голден Стэйт» из «Далласа» летом 2016 года. В регулярном сезоне он провел 70 матчей, в которых набирал в среднем 6 очков и делал 6 подборов. В плей-офф грузин отыграл 15 матчей (5,1 очка и 3,8 подбора).

"Новости-Грузия"





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