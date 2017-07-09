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Туристы, находящиеся на Зеленом озере, просят о помощи


09.07.2017   19:34
Туристы, находящиеся на Зеленом озере в Хуло, просят о помощи. Как сообщил агентству «IPN» глава управы Хуло Бесик Баучадзе, автомобиль туристов провалился в болото. Никто не пострадал.

Глава управы находится с ними в постоянной коммуникации. По словам Буачидзе, вскоре на место прибудет спасательная служба и окажет соответствующую помощь.

«Туристы не потерялись. Только возникла проблема с автомобилем, он провалился в болото. У нас постоянная коммуникация. Туристы просят о помощи. Через некоторое время на месте будет спасательная служба», - отметил он.







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