Грузинский спортсмен рассказал о своем задержании в США

10.07.2017 11:47 С момента ареста прошло 38 дней, но никаких доказательств вины они не представили. Что они могут представить, если их просто нет?! - об этом заявил задержанный в США владелец шести чемпионских поясов, грузинский боксер Автандил Хурцидзе в эксклюзивном интервью газете «Квирис палитра».



Как отметил спортсмен, на процессе судья заявил, что в США у задержанного фактически никого нет и была опасность, что человек с такими связями легко покинет страну.



«Поэтому мне присудили 6-недельное заключение, а вину должны были предъявить в течение 30 дней. Прошло уже 38 дней, но никаких доказательств вины они не представили. Что они могут представить, если их просто нет?!» - заявил Автандил Хурцидзе.



Спортсмен также вспомнил свое задержание.



«Как только я вышел из самолета в аэропорту Кеннеди, объявили паспортную проверку. Оказывается, все это происходило из-за меня. Когда я показал американское удостоверение, они сказали, что я арестован! У них дрожали руки. Что тут удивительного?! По их информации, я был главарем криминальной группировки. Наверное, они думали, что я закручусь и начну делать сальто в воздухе. Когда я сказал, что я не сумасшедший и не ищу дополнительных проблем, они обрадовались и сказали, что и они их не ищут. Но они были хорошо подготовлены.



Кроме танков в аэропорту было все. Я вспомнил то, как меня обидел прием в Грузии, и подумал, вот как хорошо умеют встречать американцы! При этой мысли я так начал смеяться, что все смотрели на меня с открытыми ртами. Вместо тюрьмы меня чуть не забрали в психиатрическую клинику.



Меня спросили, ты знаешь, за что тебя арестовали?! Я сказал, откуда мне знать?! Они сказали, что я обвиняюсь во многих преступлениях и обо всем узнаю от судьи. Мне жаль, что из аэропорта я не смог связаться со своими», - заявил Хурцидзе.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

