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Пострадавший от пожара в Поти вскрыл себе вены
10.07.2017 11:55
Один из торговцев, имущество которого пострадало в результате пожара на вещевом рынке в портовом городе Поти, вскрыл себе вены, сообщает Sputnik Грузия.
"Пострадавший сказал, что ущерб от пожара слишком велик. В эти минуты его отправляют в потийскую больницу", — сказал корреспондент.
Позже стало известно, что покончить жизнь самоубийством пыталась и 43-летняя женщина, у которой был взят кредит в банке.
Причины возникновения пожара, который начался в 7 утра, пока неизвестны. По последним данным, в результате пожара уже сгорело около 70 магазинов из 150, функционирующих на данном рынке. Пожарным удалось локализовать огонь.
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