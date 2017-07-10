Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Пострадавший от пожара в Поти вскрыл себе вены


10.07.2017   11:55
Один из торговцев, имущество которого пострадало в результате пожара на вещевом рынке в портовом городе Поти, вскрыл себе вены, сообщает Sputnik Грузия.

"Пострадавший сказал, что ущерб от пожара слишком велик. В эти минуты его отправляют в потийскую больницу", — сказал корреспондент.

Позже стало известно, что покончить жизнь самоубийством пыталась и 43-летняя женщина, у которой был взят кредит в банке.

Причины возникновения пожара, который начался в 7 утра, пока неизвестны. По последним данным, в результате пожара уже сгорело около 70 магазинов из 150, функционирующих на данном рынке. Пожарным удалось локализовать огонь.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Плохая погода мешает летнему туристическому сезону на черноморском побережье Грузии
67% кредитов в строительном секторе выданы в иностранной валюте
Бизнес не может создать достаточное количество рабочих мест - депутат
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Лидер цхинвальских марионеток попал в ДТП в Абхазии
Дедушка из Ивановской области стал жертвой «отдыха в Абхазии»
В Пицунде разбился прогулочный самолет
Волки напали на жителей села Тамыш
В Абхазии не защищены даже сотрудники «правительства»
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Госдеп: Южный газовый коридор» улучшит энергетическую безопасность Европы
Президенты Азербайджана и Турции провели встречу в Стамбуле
На рынке в Поти сгорело 2000 кв м
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна