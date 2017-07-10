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Пожар на рынке в Поти – торговцы не исключают версию поджога


10.07.2017   12:07
Пожар, возникший на территории торгового центра в Поти, практически потушен. Пламя было локализовано к 10 утра, после чего пожарные потушили еще несколько отдельных участков возгорания. Часть пострадавших торговцев уже получили доступ к своим магазинам и начали выносить уцелевшую продукцию.

У торговцев нет конкретной версии по поводу того, что могло стать причиной пожара, однако они подозревают, что имел место умышленный поджог, — сообщает телекомпания «Рустави-2». Торговцы исключают, что пожар возник из-за неполадки в электропроводке, так как, по их словам, по ночам на рынке полностью отключают свет.

По данным СМИ, одна из женщин, имущество которой пострадало от пожара, пыталась покончить жизнь самоубийством и вскрыла себе вены. В результате 43-летняя пострадавшая была госпитализирована. По ее словам, ущерб от пожара слишком большой и она не сможет выплачивать банковский кредит.

Пока не известна официальная причина возникновения пожара, который произошел сегодня в 7 утра. По последним данным СМИ, пожар уничтожил половину вещевого рынка в Поти, на котором расположены 50 магазинов и 144 крытых торговых точек.

В результате пожара на рынке сгорела территория площадью порядка 2000 квадратных метров, сообщили журналистам в пресс-службе мэрии Поти.

«Всего сгорело порядка двух тысяч квадратных метров. По предварительным данным, это около 70 магазинов из 150, функционирующих на рынке. Создается специальная комиссия, которая подсчитает размер ущерба», — отметили в мэрии Поти.






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