Фильм Мариам Хачвани «Деде» стал призером кинофестиваля в Карловых Варах

10.07.2017 14:40 Дебютная полнометражная художественная картина молодого грузинского режиссера Мариам Хачвани "Деде" стала призером 52-го Международного кинофестиваля в Карловых Варах.



Один из самых престижных кинофестивалей мира проходил в Чехии с 30 июня по 8 июля.



Фильм Хачвани, который участвовал в конкурсной программе East of the West, стал обладателем Специального приза жюри. Это была мировая премьера киноленты.



Картина "Деде" рассказывает о девушке из высокогорного региона Сванети, которая борется за свою любовь, но в этом краю традиции выше любви. Съемки ленты проходили в Сванети, Казбеги и Каспи. Большая часть фильма на сванском языке, большинство актеров – сваны.



Сама режиссер Мариам Хачвани родом из села Ушгули в Сванети (регион Самегрело — Земо Сванети). В 2008 году она окончила факультет телекинорежиссуры в Государственном университете театра и кино им. Ш. Руставели. Является автором нескольких короткометражных и документальных лент. В 2012 году ее киносценарий "Деде" был отмечен грузинской литературной премией "Гала".



Награду в Карловых Варах Хачвани получала лично вместе с продюсером своей ленты Владимиром Качарава.

















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