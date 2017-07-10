|
Фильм Мариам Хачвани «Деде» стал призером кинофестиваля в Карловых Варах
10.07.2017 14:40
Дебютная полнометражная художественная картина молодого грузинского режиссера Мариам Хачвани "Деде" стала призером 52-го Международного кинофестиваля в Карловых Варах.
Один из самых престижных кинофестивалей мира проходил в Чехии с 30 июня по 8 июля.
Фильм Хачвани, который участвовал в конкурсной программе East of the West, стал обладателем Специального приза жюри. Это была мировая премьера киноленты.
Картина "Деде" рассказывает о девушке из высокогорного региона Сванети, которая борется за свою любовь, но в этом краю традиции выше любви. Съемки ленты проходили в Сванети, Казбеги и Каспи. Большая часть фильма на сванском языке, большинство актеров – сваны.
Сама режиссер Мариам Хачвани родом из села Ушгули в Сванети (регион Самегрело — Земо Сванети). В 2008 году она окончила факультет телекинорежиссуры в Государственном университете театра и кино им. Ш. Руставели. Является автором нескольких короткометражных и документальных лент. В 2012 году ее киносценарий "Деде" был отмечен грузинской литературной премией "Гала".
Награду в Карловых Варах Хачвани получала лично вместе с продюсером своей ленты Владимиром Качарава.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна