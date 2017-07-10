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Спасательные службы в Грузии ищут четырех туристов
10.07.2017 16:11
Сотрудники Службы спасения Грузии по-прежнему занимаются поисками четырех туристов, пропавших 5 июля в Каспском районе (регион Шида Картли). Об этом корр. «Новости-Грузия» сообщили в Агентстве по управлению чрезвычайными ситуациями МВ Грузии.
«Новостей пока нет. Ведутся поисково-спасательные работы», — сказали в пресс-службе.
О пропаже четырех туристов стало известно 7 июля. В последний раз их видели в селе Гостибе Каспского района. Туристы сами связались со спасателями, однако позже дозвониться до них уже не удалось.
Параллельно с информацией о пропаже четверых туристов 7 июля распространилась информация об исчезновении пяти путешественников в высокогорном регионе Грузии – в Хевсурети. Как уже сообщалось, они были в тот же день обнаружены и на вертолете и доставлены в безопасное место.
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