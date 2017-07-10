Собор Баграти исключен из списка объектов культурного наследия, Гелати - возвращен

10.07.2017 18:28 Собор Баграти исключен из списка объектов культурного наследия. Об этом kvirispalitra.ge заявила член «Комитета Сакдриси» Нино Бурчуладзе.



По ее словам, ЮНЕСКО установила новые границы модификации Гелати, что означает возвращение Гелатского монастыря в основной список объектов Всемирного культурного наследия.



«В Польше, в Кракове уже несколько дней проходит заседание комитета ЮНЕСКО. Мы следили за заседанием, вчера должен был обсуждаться «гелатский» вопрос, но обсуждение перенесли на сегодня. Сегодня утром стало известно, что модификация границ Гелати утверждена и монастырский комплекс исключен из списка памятников, которым угрожает опасность. Что касается собора Баграти, он исключен из списка объектов Всемирного культурного наследия», - заявила Нино Бурчуладзе.



Как сообщают в министерстве культуры и охраны памятников Грузии, консервационные и реабилитационные работы в монастырском комплексе Гелати полностью отвечают руководящим принципам конвенции всемирного наследия.



«10 июля 2017 года Комитет всемирного наследия принял беспрецедентное решение и вернул Гелатский монастырь в основной список Всемирного культурного наследия с независимым статусом.



Комитет принял во внимание огромные усилия государства и прилежное выполнение всех рекомендаций. Грузия при активном сотрудничестве с Центром всемирного наследия и ICOMOS и при участии ведущих международных экспертов подготовила требуемую документацию. Примечательно, что консервационные и реабилитационные работы в монастырском комплексе полностью отвечают руководящим принципам конвенции всемирного наследия», - говорится в заявлении министерства.















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