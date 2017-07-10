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Федерация шахмат Грузии узнала о визите Илюмжинова в Тбилиси из Twitter
10.07.2017 20:04
Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Кирсан Илюмжинов прибыл в Тбилиси. Пресс-служба Федерации шахмат Грузии распространила заявление в связи с визитом президента ФИДЕ.
"Шахматной федерации Грузии стало известно, что в Тбилиси находится президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов. Информация об его визите в Тбилиси распространилась по социальной сети. Сам президент ФИДЕ опубликовал в "Twitter" несколько фото и видео, где отметил, что прибыл в столицу Грузии с рабочим визитом.
Шахматная федерация Грузии заявляет, что в связи с визитом Илюмжинова Шахматная федерация Грузии не была предварительно проинформирована ни секретариатом ФИДЕ, ни самим президентом ФИДЕ. Исходя из этого, разумеется, деловой визит Кирсана Илюмжинова не связан с популяризацией шахмат, и нам не известно, какую цель преследует его посещение столицы Грузии"- говорится в заявлении.
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