Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Россияне против запрета ругаться матом в жилых помещениях


11.07.2017   10:40
По данным федерального социологического опроса, проведённого в июле 2017 года агентством ZOOM MARKET 43% россиян против поддержки законопроекта об ответственности для тех, кто ругается матом в жилых помещениях, 51% респондентов поддерживают законопроект и 6% россиян воздержались от ответа.

При этом опрос показал, что 86% респондентов, попавших в выборку, поддерживают действующий закон об административном правонарушении и штрафе за нецензурную речь в общественных местах (на улицах, стадионах, в скверах, парках, общественном транспорте и других местах, куда могут свободно попасть разные люди).

Более 61% россиян выступили за ужесточение административного наказания за матерную ругань в общественных местах и 38% респондентов согласны с тем, что за повторное нарушение этого закона мера наказания должна увеличиваться (штраф, арест и обязательные работы).

Напомним, что в 2017 году комитет Госдумы по законодательству решил поддержать законопроект об ответственности для тех, кто ругается матом в жилых помещениях.

На вопрос о том ругаются ли жители России матом в повседневной жизни 12% респондентов ответили положительно, 29% указали, что никогда и ни при каких обстоятельствах не ругаются матом, а 59% жителей России указали, что ругаются только когда их «сильно доведут».






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Плохая погода мешает летнему туристическому сезону на черноморском побережье Грузии
67% кредитов в строительном секторе выданы в иностранной валюте
Бизнес не может создать достаточное количество рабочих мест - депутат
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Лидер цхинвальских марионеток попал в ДТП в Абхазии
Дедушка из Ивановской области стал жертвой «отдыха в Абхазии»
В Пицунде разбился прогулочный самолет
Волки напали на жителей села Тамыш
В Абхазии не защищены даже сотрудники «правительства»
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Госдеп: Южный газовый коридор» улучшит энергетическую безопасность Европы
Президенты Азербайджана и Турции провели встречу в Стамбуле
На рынке в Поти сгорело 2000 кв м
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна