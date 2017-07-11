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Россияне против запрета ругаться матом в жилых помещениях
11.07.2017 10:40
По данным федерального социологического опроса, проведённого в июле 2017 года агентством
При этом опрос показал, что 86% респондентов, попавших в выборку, поддерживают действующий закон об административном правонарушении и штрафе за нецензурную речь в общественных местах (на улицах, стадионах, в скверах, парках, общественном транспорте и других местах, куда могут свободно попасть разные люди).
Более 61% россиян выступили за ужесточение административного наказания за матерную ругань в общественных местах и 38% респондентов согласны с тем, что за повторное нарушение этого закона мера наказания должна увеличиваться (штраф, арест и обязательные работы).
Напомним, что в 2017 году комитет Госдумы по законодательству решил поддержать законопроект об ответственности для тех, кто ругается матом в жилых помещениях.
На вопрос о том ругаются ли жители России матом в повседневной жизни 12% респондентов ответили положительно, 29% указали, что никогда и ни при каких обстоятельствах не ругаются матом, а 59% жителей России указали, что ругаются только когда их «сильно доведут».
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