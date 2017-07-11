Россияне против запрета ругаться матом в жилых помещениях

11.07.2017 10:40 ZOOM MARKET 43% россиян против поддержки законопроекта об ответственности для тех, кто ругается матом в жилых помещениях, 51% респондентов поддерживают законопроект и 6% россиян воздержались от ответа.



При этом опрос показал, что 86% респондентов, попавших в выборку, поддерживают действующий закон об административном правонарушении и штрафе за нецензурную речь в общественных местах (на улицах, стадионах, в скверах, парках, общественном транспорте и других местах, куда могут свободно попасть разные люди).



Более 61% россиян выступили за ужесточение административного наказания за матерную ругань в общественных местах и 38% респондентов согласны с тем, что за повторное нарушение этого закона мера наказания должна увеличиваться (штраф, арест и обязательные работы).



Напомним, что в 2017 году комитет Госдумы по законодательству решил поддержать законопроект об ответственности для тех, кто ругается матом в жилых помещениях.



На вопрос о том ругаются ли жители России матом в повседневной жизни 12% респондентов ответили положительно, 29% указали, что никогда и ни при каких обстоятельствах не ругаются матом, а 59% жителей России указали, что ругаются только когда их «сильно доведут».



По данным федерального социологического опроса, проведённого в июле 2017 года агентством43% россиян против поддержки законопроекта об ответственности для тех, кто ругается матом в жилых помещениях, 51% респондентов поддерживают законопроект и 6% россиян воздержались от ответа.При этом опрос показал, что 86% респондентов, попавших в выборку, поддерживают действующий закон об административном правонарушении и штрафе за нецензурную речь в общественных местах (на улицах, стадионах, в скверах, парках, общественном транспорте и других местах, куда могут свободно попасть разные люди).Более 61% россиян выступили за ужесточение административного наказания за матерную ругань в общественных местах и 38% респондентов согласны с тем, что за повторное нарушение этого закона мера наказания должна увеличиваться (штраф, арест и обязательные работы).Напомним, что в 2017 году комитет Госдумы по законодательству решил поддержать законопроект об ответственности для тех, кто ругается матом в жилых помещениях.На вопрос о том ругаются ли жители России матом в повседневной жизни 12% респондентов ответили положительно, 29% указали, что никогда и ни при каких обстоятельствах не ругаются матом, а 59% жителей России указали, что ругаются только когда их «сильно доведут».











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