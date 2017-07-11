Кирсан Илюмжинов заявляет, что встречался в Тбилиси с бизнес партнерами

11.07.2017 10:47 Президент ФИДЕ с приостановленным полномочием, Кирсан Илюмжинов заявляет, что находился в Тбилиси для встречи со своими грузинскими бизнес партнерами, и в скором будущем вновь планирует встречу с ними. Он исключает связь его визита с шахматами.



Илюмжинов отметил, что не был в оккупированной Абхазии и Цхинвальском регионе, не пересекал границу с российской стороны, и не нарушал законов Грузии.



"Я не нарушал закона, поскольку никогда не был ни в Абхазии, ни в т.н. Южной Осетии. Это черный PR против меня. Я никогда не включусь в эти политические игры. Подтверждаю, что я действительно находился в Тбилиси по приглашению моих грузинских бизнес партнеров, подтверждаю также, что в ближайшую неделю опять вернусь со своим бизнес проектом, и проведу его презентацию. Я уверен, что вам тоже понравится этот проект"- заявил Кирсан Илюмжинов.



О том, что Илюмжинов побывал в Тбилиси, Федерация шахмат Грузии узнала из Twitter, и распространила в связи с этим специальное заявление.



"Шахматной федерации Грузии стало известно, что в Тбилиси находится президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов. Информация об его визите в Тбилиси распространилась по социальной сети. Сам президент ФИДЕ опубликовал в "Twitter" несколько фото и видео, где отметил, что прибыл в столицу Грузии с рабочим визитом.



Шахматная федерация Грузии заявляет, что в связи с визитом Илюмжинова Шахматная федерация Грузии не была предварительно проинформирована ни секретариатом ФИДЕ, ни самим президентом ФИДЕ. Исходя из этого, разумеется, деловой визит Кирсана Илюмжинова не связан с популяризацией шахмат, и нам не известно, какую цель преследует его посещение столицы Грузии"- говорится в заявлении.





















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