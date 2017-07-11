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Правительство обязало НАТ перечислить 12 миллионов лари «Black Sea Arena»
11.07.2017 12:33
В рамках проекта Check in Georgia Национальная администрация туризма перечислила 12 миллионов лари ООО "Блек Си Арена Джорджии", которая владеет залом, подаренным экс-премьером Бидзиной Иванишвили государству.
Бюджет Check in Georgia 2017 года составляет 20 миллионов лари, и является частью 52-миллионного бюджета НАТ.
По сообщению ведомства Георгия Чоговадзе, из предусмотренных проектом 20 миллионов адресаты и цели уже перечисленных средств выглядят следующим образом: администрация туризма перечислила 5 900 лари для sofar sounds Tbilisi, выделила 232 500 лари для фестиваля современной музыки и искусства SOU Fest. Больше всего средств, 12 миллионов лари перечислила ООО «Black Sea Arena» .
"Исходя из своей компетенции "Блек Си Арена Джорджия" организует разные концерты как с участием международных, так и грузинских исполнителей. Они сделали запрос на эту сумму в Министерство экономики, и в конечном итоге по постановлению правительства нас обязали перечислить ООО «Black Sea Arena» 12 миллионов лари"- заявил Георгий Чоговадзе, и добавил, что «Black Sea Arena» не обязана представить календарь мероприятий Национальной администрации туризма.
"Но мы очень тесно сотрудничаем в неформальной части"- отметил Георгий Чоговадзе.
Напомним, что по организации «Black Sea Arena» на данное время состоялся только один концерт Aerosmit. 23 июля на арене состоится концерт Кети Мелуа. А также в рамках проекта запланированы вечера Нино Катамадзе и Ираклия Чарквиани, и концерты Сухишвили и "Эрисиони".
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