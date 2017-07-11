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Баку в ожидании матча «Карабах»-«Самтредиа»


11.07.2017   13:15
11 июля поздно вечером в Баку, на стадионе имени выдающегося футбольного судьи, арбитра ФИФА Тофика Бахрамова состоится первый матч квалификационного раунда Лиги чемпионов Европы межу командами "Карабах"(Азербайджан)-"Самтредиа"(Грузия). Ответная игра этих клубов состоится 18 июля в Тбилиси на стадионе "Динамо-Арена" имени легендарного грузинского футболиста Бориса Пайчадзе.

Встреча чемпионов Азербайджана и Грузии вызывает большой интерес в футбольных кругах обоих странах. В Грузии понимают, что фк "Карабах" имеет большой и положительный опыт участия в евротурнирах последних лет, знают, что "Карабах" укомплектован достаточно сильными игроками, имеет солидное финансирование, отличные условия для подготовки и считается фаворитом этого двухматчевого поединка. В то же время немалая часть поклонников футбола Грузии в глубине души надеется на то, что "Самтредиа" покажет красивую игру и сделает все, чтобы на равных сыграть с многоопытным чемпионом Азербайджана и при возможности-если позволит ситуация на поле- преподнести сюрприз.



Игроки и тренеры "Самтредиа" и автор этих строк прилетели в Баку из Тбилиси 9 июля днем рейсовым пассажирским самолетом . Уже в самолете игроки и тренеры "Самтредиа" оказались в центре внимания не только пассажиров, но и обаятельных стюардесс авиакомпании Azerbaijan Airlines . Столица Азербайджана встретила нас прекрасной, не очень жаркой погодой. Игроки "Самтредиа" под руководством главного тренера Гии Цецадзе 9 и 10 июля провели в Баку две тренировки, последняя из них прошла на стадионе имени Тофика Бахрамова.

10 июля вечером тренеры обоих команд провели пресс-конференции-"Карабах" на своей базе, а "Самтредиа" -на стадионе имени Бахрамова. Первыми перед многочисленной аудиторией журналистов предстал главный тренер "Карабаха", знаменитый в недавнем прошлом футболист сборной Азербайджана Гурбан Гурбанов. Немало ветеранов футбола Грузии помнят то, как Гурбан один сезон (чемпионат 1991-1992 гг) выступал в нашей стране, за клуб высшей лиги "Мерцхали" Озургети. Тогда футбольный, игровой и финансово-организационный уровень чемпионата Грузии был достаточно высокий и поэтому в клубах страны играли опытные и сильные легионеры из Литвы, Беларуси, Украины, России, Азербайджана и других стран.... Гурбанов подробно рассказал о подготовке своей команды к матчу с "Самтредиа" , заявил, что не может быть и речи о недооценке соперника, указав на то, что он и игроки детально изучили сильные и слабые стороны чемпиона Грузии. Пресс-атташе клуба Нурлан Ибрагимов любезно предоставил слово и автору этих строк. Я от имени многих моих коллег, тысяч поклонников футбола и жителей Грузии передал ему слова уважения за то, что фк "Карабах" в последние годы достаточно успешно и достойно играет на европейской арене, отметив, что в Грузии прекрасно понимают значение функционирования фк "Карабах" для Азербайджана и выступления этой команды в матчах евротурниров.

Потом я передал ему персональные сувениры- ручку с флагом Грузии (для подписания им в будущем ...многомиллионных контрактов), бутылку грузинского вина и специально изготовленный стакан с флагом Грузии для того, чтобы отмечать успехи команды в матчах евротурниров. Гурбан Гурбанов сердечно поблагодарил, отметил, что сам "не пьет", но предложит вино своим гостям и пообещал мне "привезти в Тбилиси 18 июля свои подарки". На мою реплику "Спасибо, к сожалению, 18 июля меня в Тбилиси не будет" он быстро и точно отреагировал "Мы вас обязательно найдем". После этих слов он обратился ко мне на грузинском "Рогора хар , бичо" ("Как дела, бичо"), добавив, что эти слова он хорошо помнит...

Несколько азербайджанских журналистов после пресс-конференции и по пути на стадион имени Тофика Бахрамова (на пресс-конференцию главного тренера "Самтредиа") расспрашивали меня о Грузии, о состоянии дел в нашем футболе, о шансах "Самтредиа", о сборной Грузии.. Понимая их и по-возможности отвечал на их вопросы, но старался переводить разговор на успехи сборных Грузии по регби и баскетболу, так в футболе в последние годы нечем восхищаться. Была интересная беседа по истории грузинского и азербайджанского футбола, приятно было видеть, что многие мои коллеги в Баку, в том числе и молодые, хорошо знают о прежних (20 век) достижениях тбилисского "Динамо" и всего грузинского футбола и хорошо разбираются в сегодняшнем состоянии нашего спорта.

Коллеги сообщили мне, что на ответную игру в Тбилиси из Баку прибудет 30 азербайджанских журналистов. Они приедут сюда на автобусе, выделяемом командой "Карабах", которая обеспечивает их и отелем в столице Грузии. Это обычная для фк "Карабах" практика, команда, кстати, обеспечивает доставку группы журналистов (от 5 до 10 человек) и на матчи в европейские страны. Такая практика есть и у многих клубов Европы, чего, к сожалению, из-за финансовых проблем не могут позволить себе сегодня клубы Грузии.

Главный тренер "Самтредиа" Гия Цецадзе (многие помнят его успешную работу в ранге главного тренера юношеской сборной Грузии U-19 в 2014 году ) на пресс-конференции в Баку детально ответил на вопросы азербайджанских и нескольких журналистов (они своим ходом приехали сюда) , касающиеся подготовки клуба к матчам с "Карабахом". Цецадзе отметил, что "всегда был и остается как тренер приверженцем атакующего стиля игры".

"Я прекрасно знаю о том, что команда "Карабах"-это сильный клуб, укомплектованный опытными игроками, но мы не собираемся отсиживаться в обороне и играть в глухой обороне,мы будем стараться показать красивую игру, а там будет видно, это футбол и мы должны играть в первую очередь для зрителей",-сказал он.

По данным, полученным автором этих строк в дирекции стадиона имени Бахрамова, на сегодняшнем матче ожидается присутствие примерно 16-17 тысяч зрителей (стадион вмещает 31 тысяч зрителей). По их словам, с учетом того, что сейчас июль и многие жители Баку выехали на отдых, 16-17 тысяч зрителей для матча в этот период года и этого раунда Лиги Чемпионов -это нормальная цифра.

Среди зрителей ожидается и небольшая группа поклонников "Самтредиа"-это представители грузинской диаспоры Баку и те жители Грузии, которые приехали на этот матч в столицу Азербайджана. Игра начнется в 21.00 по бакинскому времени (это время совпадает с тбилисским временем), матч будет транслироваться в прямом эфире Общественного ТВ Грузии. Для ведения репортажа из Баку сюда приехали телекомментаторы Гига Гвенцадзе и Георгий Зурабишвили, здесь же находится и оператор Общественного ТВ Грузии Лука Накашидзе. Из Баку ведут свои репортажи и прибывшие из Тбилиси мой юный коллега Саба Сапанадзе и фотокорреспондент Хатия Джиджеишвили (оба работают в грузинском спортивном портале adjarasport.com ). Пользуясь случаем, хотел бы выразить благодарность за содействие в работе медиаофицеру клуба "Самтредиа" Мариам Шаламберидзе, которая быстро решала все вопросы по оказанию той или иной помощи находящимся в Баку грузинским журналистам .

Как сообщил главный тренер клуба Гия Цецадзе, "игроки "Самтредиа" настроены на то, чтобы показать красивый футбол". Получится ли это и каким будет результат первого матча , сейчас трудно сказать?. Мои азербайджанские коллеги и специалисты в своем подавляющем большинстве уверены в том, что "Карабах" одержит победу не только в сегодняшнем матче, но по итогам двухматчевого поединка выйдет в следующий раунд Лиги Чемпионов. Грузинские же журналисты, конечно, знают о силе клуба "Карабах", понимают реальный расклад сил соперников и в то же время в глубине души надеются, что "Самтредиа" будет играть на достижение успешного результата и сделает максимум для того, чтобы порадовать своих поклонников.

Тенгиз Пачкория из Баку, специально для Грузия Online
На фото: Грузинские журналисты в Баку на стадионе имени Тофика Бахрамова






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