Вачеишвили: Изъятие храма Баграти из списка ЮНЕСКО не связано с реставрацией, начатой в 2009 году

11.07.2017 13:23 Бывший руководитель Агентства охраны культурного наследия, который в то же время являлся одним из руководителей реставрации храма Баграти, заявляет, что изъятие храма из списка ЮНЕСКО не связано с реставрацией, начатой в 2009 году.



"В 1994 году ЮНЕСКО допустила ошибку, когда ввела в одну номинацию два памятника разного типа. Сейчас их разделили, и начались две разные биографии"- заявил Ника Вачеишвили.



"Эта реставрация была неминуемой, так же как и консервация Гелати. Поэтому было бы лучше, если бы ЮНЕСКО заглянула немного вперед, и сделала две номинации. Это так и произойдет в скором будущем"- заявил Ника Вачеишвили.



ЮНЕСКО изъяла храм Баграти из списка всемирного наследия. Это решение приняли на 41-й сессии комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО, состоявшейся в Кракове.



Монастырский комплекс Гелати остается в списке всемирного наследия ЮНЕСКО.



В 1994 году Гелати, наряду с Баграти, вошел в список всемирного наследия. В 2010 году после реконструкции Баграта, Баграти и Гелати перевели в список памятников всемирного наследия, находящихся в опасности.



Ника Вачейшвили до 2013 года был руководителем Агентства охраны культурного наследия Грузии. Его против своего желания освободил с этой должности тогдашний министр культуры Гурам Одишария. Одной из причин освобождения Вачеишвили было участие в реставрации храма Баграти, и недовольство ЮНЕСКО этим фактом.

















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