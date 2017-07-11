В Грузии разработана новая программа образования нацменьшинств

11.07.2017 15:07 Государственное министерство Грузии по вопросам примирения и гражданского равенства подготовило проект под названием "Отбор знающих два языка учителей в регионах проживания национальных меньшинств". 11 июля проект был продемонстрирован общественности.



Выступивший на мероприятии госминистр Кетеван Цихелашвили отметила, что главной целью проекта является увеличение качества образования в регионах проживания нацменьшинств, обеспечение работой учителей из нацменьшинств, увеличение интереса молодежи к педагогическому образованию. Он добавил, что министерство науки и образования страны поддерживает проект.



Министр науки и образования страны Александр Джеджелава отметил, что в проекте могут принять участие имеющие диплом бакалавра, чисто владеющие грузинским и родным языком молодые люди.



Было отмечено, что конкурс пройдет в два этапа. Успешно прошедшие оба тура конкурса молодые люди смогут сначала работать как вспомогательные учителя по специальности, получать высокую зарплату.



Присутствующие на мероприятии представителя нацменьшинств высоко оценили этот шаг правительства Грузии.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

