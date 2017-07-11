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Конституционный суд Грузии рассматривает иск религиозных организаций


11.07.2017   16:42
Первая коллегия Конституционного суда Грузии рассматривает иск пяти религиозных организаций. Иск подготовлен Евангелистско-баптистской церковью Грузии, Евангелистско-лютеранской церковью Грузии, Высшим духовным управлением мусульман всея Грузии, Божественной церковью освобожденных христиан и Церковью евангелистской веры Грузии.

Предметом спора являются первый пункт 63-ей статьи закона Грузии «О государственном имуществе», который предусматривают безвозмездную передачу имущества Грузинской православной церкви на основании решения правительства Грузии.

По мнению истцов первый пункт 63-ей статьи дискриминационнен,который предусматривают лишь возможность безвозмездной передачи имущества только Грузинской православной церкви.






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