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Конституционный суд Грузии рассматривает иск религиозных организаций
11.07.2017 16:42
Первая коллегия Конституционного суда Грузии рассматривает иск пяти религиозных организаций. Иск подготовлен Евангелистско-баптистской церковью Грузии, Евангелистско-лютеранской церковью Грузии, Высшим духовным управлением мусульман всея Грузии, Божественной церковью освобожденных христиан и Церковью евангелистской веры Грузии.
Предметом спора являются первый пункт 63-ей статьи закона Грузии «О государственном имуществе», который предусматривают безвозмездную передачу имущества Грузинской православной церкви на основании решения правительства Грузии.
По мнению истцов первый пункт 63-ей статьи дискриминационнен,который предусматривают лишь возможность безвозмездной передачи имущества только Грузинской православной церкви.
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