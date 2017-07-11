Азербайджанский «Карабах» разгромил грузинский «Самтредиа»

11.07.2017 23:28 Сегодня на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова прошел матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов между азербайджанским «Карабахом» и грузинским «Самтредиа».



Как сообщает 1news.az, «Карабах» активно начал матч, в связи с чем, на 10-й минуте уже смог огорчить соперника. Назначенный в ворота «Самтредиа» пенальти реализовал Афран Исмайылов – 1:0. На 36-й минуте «Карабах» удвоил преимущество в матче - после передачи Анси Аголли форвард агдамцев Дино Ндлову забил второй гол в ворота чемпионов Грузии. На последних же секундах первого тайма «Карабах» заработал второй пенальти в матче. Подошедший в мячу Дино Ндлову реализовал 11-метровый удар - 3:0. Во втором тайме преимущество также было на стороне «Карабаха». За 8 минут до конца новый трансфер агдамского клуба Дональд Геррер забил 4-й мяч в ворота «Самтредиа». Точку же в этой встрече поставил Мичел, отличившись в добавленное время - 5:0.



Таким образом, «Карабах» одержал крупную победу в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов и, практически, решил судьбу поединка.















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