|
Жители Грузии признали Ильхама Алиева самым доброжелательным мировым лидером
12.07.2017 12:08
Жители Грузии признали Ильхама Алиева наиболее доброжелательным мировым лидером. Такие данные показал опрос, проведенный грузинской газетой «Квирис палитра», передает «Вестник Кавказа».
В рамках опроса примерно 500 респондентам предлагался вопрос: «Как вы думаете, кто из лидеров является наиболее доброжелательным политиком?». На первое место вышел президент Азербайджана Ильхам Алиев. Вслед за ним расположились президенты США и Украины Дональд Трамп и Петр Порошенко.
Ангела Меркель, Эммануэль Макрон, Реджеп Тайип Эрдоган и Тереза Мей также вошли в число самых доброжелательных мировых лидеров.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна