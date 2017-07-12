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Жители Грузии признали Ильхама Алиева самым доброжелательным мировым лидером


12.07.2017   12:08
Жители Грузии признали Ильхама Алиева наиболее доброжелательным мировым лидером. Такие данные показал опрос, проведенный грузинской газетой «Квирис палитра», передает «Вестник Кавказа».

В рамках опроса примерно 500 респондентам предлагался вопрос: «Как вы думаете, кто из лидеров является наиболее доброжелательным политиком?». На первое место вышел президент Азербайджана Ильхам Алиев. Вслед за ним расположились президенты США и Украины Дональд Трамп и Петр Порошенко.

Ангела Меркель, Эммануэль Макрон, Реджеп Тайип Эрдоган и Тереза Мей также вошли в число самых доброжелательных мировых лидеров.






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